Il Museo dell’11 Settembre onora un cane poliziotto morto durante gli attacchi

Il Museo dell’11 Settembre ossequia il valore di un cane poliziotto che è morto durante il crollo delle Twin Towers. Il cane si chiamava Sirius, era un labrador giallo in servizio presso il dipartimento di polizia di Port Authority, che è morto durante gli attacchi alla torri. Il suo corpo era stato trovato sotto le macerie della torre sud. All’interno del museo ci sarà una targa in onore a tutte le unità cinofile che lavorarono senza sosta per recuperare i sopravvissuti in quel momento terribile.

L’agente David Lim ha raccontato che Sirius era con lui alle World Trade Center. Prima di andare a soccorrere i civili nella Torre nord, la prima a crollare, Lim aveva scelto di mettere al sicuro il cane poliziotto in una cuccia. Durante l’intervento di soccorso alla torre nord, l’agente era rimasto ferito e quando ritornò a prendere Sirius scoprì che purtroppo era rimasto sepolto sotto le maceri. I suoi resti vennero recuperati solo un anno dopo. Oltra alla targa, saranno esposti il distintivo e il collare di Sirius. Di recente, il museo dell’11 Settembre ha superato la quota di 500 mila visitatori da tutto il mondo.