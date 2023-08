Il petrolio russo è scambiato al di sopra del Price Cap del G7

MeteoWeb

Molti dei prodotti petroliferi raffinati della Russia sono scambiati al di sopra del prezzo massimo imposto dalle nazioni del G7. Si tratta di un altro segnale che il valore dei suoi barili sta aumentando a dispetto delle sanzioni. Da febbraio, ci sono stati due limiti alla vendita dei carburanti raffinati russi, uno per i prodotti di valore superiore a 100 dollari al barile e un altro per quelli inferiori a 45 dollari.

Argus Media Ltd., i cui prezzi sono fondamentali per i limiti massimi, ha reso noto che la nafta e l’olio combustibile vengono scambiati al di sopra del limite inferiore, mentre il diesel viene scambiato al di sopra di quello superiore. Dei prodotti che devono ancora superare il limite nei porti occidentali della Russia, il gasolio e la benzina si stanno entrambi avvicinando a tale limite, mentre il prezzo di entrambi i carburanti è in aumento a livello globale.

Il mese scorso, il greggio di punta della Russia, l’Urals, ha superato per la prima volta il limite di prezzo, offrendo una sorta di vittoria a Mosca, che ha assemblato una flotta di navi talmente imponente da trasportare le sue forniture agli acquirenti aggirando i servizi del G7. Ci sono anche segnali che Mosca stia iniziando a rispettare i tagli alla produzione concordati con i suoi alleati nell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio.