Il “politico ambientalista” Baerbock e le tonnellate di cherosene sprecate

La visita di una settimana del ministro degli Esteri Annalena Baerbock nella regione del Pacifico probabilmente non avrà luogo. La delegazione di funzionari pubblici, scienziati e giornalisti sarebbe dovuta atterrare nella capitale australiana Canberra intorno alle 22:30 ora locale (14:30 CEST di lunedì) di lunedì sera. Ma non se ne è fatto di nulla. “Abbiamo provato di tutto”, ha scritto la leader dei Verdi tedeschi su Twitter. È “logisticamente impossibile continuare il viaggio indo-pacifico senza l’aereo che ora è guasto.”

Inizialmente, il politico verde avrebbe dovuto visitare l’Australia, la Nuova Zelanda e la repubblica insulare delle Fiji. Dopo un atterraggio di emergenza ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), l’aereo governativo ha riprovato a decollare, ma l’aereo non ha preso velocità. Appena 15 minuti dopo il decollo, l’Airbus A340-300 è tornato indietro e si è diretto verso l’emirato del deserto. Ancora una volta, è stato necessario scariare tonnellate di cherosene velenoso tra le nuvole.

Non c’è da stupirsi che l’incidente aereo alla Baerbock abbia fatto notizia in modo imbarazzante in tutto il mondo. Bloomberg riferisce di una Baerbock “bloccata” ad Abu Dhabi. La media company di New York ha citato anche una portavoce dell’Aeronautica Militare che, dopo il rinnovato guasto, ha annunciato nelle prossime settimane il ritiro dei due A340. Il British Financial Times scrive dell ‘“ultima di una serie di disavventure” che hanno afflitto per anni gli aerei del governo tedesco.