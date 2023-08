Il servizio di platooning dei camion può ridurre le emissioni ma aumentare i costi | FOTO

MeteoWeb

Secondo un articolo di Nature Communications, il platooning dei camion, ovvero la guida di camion in convoglio, può ridurre le emissioni derivanti dalle operazioni dei camion, ma potrebbe aumentare le emissioni stradali di circa il 28%. Gli autori suggeriscono che il platooning dei camion potrebbe aumentare il degrado delle strade e le emissioni associate ai lavori di manutenzione.

A livello globale, il platooning dei camion potrebbe comunque comportare una riduzione delle emissioni del 5,1% per il sistema integrato veicolo-stradale, ma potrebbe comportare il trasferimento di ulteriori costi finanziari dalle operazioni dei camion agli altri utenti della strada e alle agenzie di trasporto. Si stima che il settore dei trasporti contribuisca al 23% delle emissioni globali legate all’energia, con il consumo di combustibili fossili da parte dei veicoli come fonte primaria.

Una misura di riduzione proposta utilizza il plotone di camion, un metodo noto per migliorare l’efficienza del carburante dei camion. Questi plotoni assomigliano alla modalità di lavoro dei treni, con veicoli che viaggiano vicini e sincronizzati per ridurre la resistenza dell’aria e quindi il consumo di carburante.

I ricercatori hanno valutato gli effetti di decarbonizzazione del platooning dei camion a livello di rete stradale su larga scala, con 1.457 sezioni stradali in tutto il Nord America. Nel complesso, il platooning è risultato in grado di ridurre le emissioni nette del sistema veicolo-strada. Tuttavia, i ricercatori suggeriscono che, nonostante le riduzioni a breve termine delle emissioni di gas serra, il platooning può causare tensioni e danni imprevisti al sistema stradale. Ad esempio, il platooning può ridurre la durata e la sicurezza del manto stradale e aumentare la necessità di interventi di manutenzione.

Gli autori raccomandano agli ingegneri e ai responsabili politici di considerare i compromessi tra le emissioni e la distribuzione dei costi tra le agenzie di trasporto e il pubblico in generale. Inoltre, per sfruttare appieno i benefici del platooning dei camion, è necessario sviluppare materiali e strutture stradali più resistenti per far fronte all’aumento dei carichi. Progettare una distribuzione efficace dei camion e incoraggiare i plotoni solo nei periodi di basso traffico per ridurre l’occupazione delle strade può aiutare a mitigare i potenziali impatti negativi.