Imperia detiene il triste primato dei gatti caduti dai balconi

MeteoWeb

Nell’ultimo anno sono stati 14 i gatti e due i cani precipitati dal balcone nella sola città di Imperia e per quasi tutti loro la vita è finita in quello schianto. Triste questo record per la città ligure (anche se in realtà mancano i dati di molte città maggiori che potrebbero scavalcare il dato già di per se impressionante di Imperia. Quali le cause di questo fenomeno? Secondo gli animalisti di AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente le cause possono essere molteplici ma è un fenomeno da monitorare e seguire perché preoccupante.

In una nota AIDAA commenta: “Non ci sono statistiche attendibili sulle cause e i motivi della caduta dei gatti e dei cani dai balconi ma sono fenomeni che ci fanno pensare che aldilà dei singoli incidenti domestici possano esserci altre motivazioni a partire dalla decisione di alcuni cosi detti padroni di sbarazzarsi dei gatti in questo modo orribile o problematiche neurologiche dei gatti stessi, monitoriamo da vicino in alcune città campione cosi da avere tra qualche settimana un primo quadro generale di riferimento“.