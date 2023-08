In futuro, la Germania potrebbe essere a rischio di carenza di gas

MeteoWeb

INES, il gruppo tedesco di operatori di stoccaggio dei gas, nel suo rapporto di aggiornamento di agosto ha preannunciato che la Germania continuerà a essere a rischio di carenza di gas naturale fino alla stagione invernale 2026/2027 a meno che non adotti, come strategia energetica, l’aumento dei rigassificatori (GNL), e che non incrementi la sua capacità di stoccaggio di gas supplementare, o dei gasdotti.

L’amministratore delegato di INES Sebastian Bleschke in una dichiarazione ha sottolineato, infatti che: “Senza ulteriori misure infrastrutturali, il rischio di una carenza di gas quando le temperature scenderanno esiste ancora e probabilmente continuerà ad accompagnarci fino all’inverno 2026/27“. Bleschke ha aggiunto che il gruppo si aspetta che il consumo di gas diminuisca in modo strutturale non prima del 2026/27.

Le misure che la Germania dovrebbe adottare per assicurare l’approvvigionamento di gas nei prossimi anni

La Germania dovrebbe prendere in considerazione non solo ulteriori terminali GNL, ma dovrebbe incrementare la propria capacità di stoccaggio del gas o aumentare i collegamenti dei gasdotti per migliorare la sicurezza di approvvigionamento. Bleschke ha aggiunto: “La Germania avrà sicuramente bisogno di terminali GNL per il prossimo inverno e l’inverno successivo“. All’inizio di questa settimana, una delle principali aziende di servizi pubblici della Germania, E.ON, ha avvertito che l’Europa potrebbe ancora affrontare impennate del prezzo del gas questo inverno quando una improvvisa carenza di approvvigionamento coinciderà con temperature più fredde del normale, nonostante mercati energetici siano al momento significativamente più stabili e i prezzi del gas naturale all’ingrosso molto più bassi.

Il CEO di E.ON Leonhard Birnbaum ha rilasciato un’intervista a Bloomberg Television, dichiarando: “Dobbiamo essere chiari sul fatto che il cambiamento strutturale, dovuto alla guerra russa in Ucraina e all’abbandono del gas russo nella fornitura di Europa, rimarrà e quindi la crisi non è finita“. E.ON è più ottimista sull’andamento di quest’anno e del prossimo inverno rispetto allo scorso anno, e ha riferito che gli utili sono aumentati del 40% nella prima metà del 2023 rispetto alla prima metà del 2022, che è stato “influenzato negativamente dal settore energia-industria.” Birnbaum, sottolineando l’importanza di avanzare nella transizione energetica ha concluso: “Dopo un lungo periodo di crisi, sentiamo che i venti contrari per il nostro business stanno diminuendo. Vediamo i nostri mercati sempre più in grado di recuperare terreno“.