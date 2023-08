Incendi: 11 roghi oggi in Sardegna, intervenuta flotta aerea

MeteoWeb

Sono stati 11 i roghi divampati in Sardegna. In tre casi è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale per arginare il fuoco. Un rogo si è sviluppato nella tarda mattinata a Sagama in località Mura Calbone. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro e mezzo di pascoli e sono state spente anche grazie all’arrivo di un elicottero regionale.

Sempre un elicottero ha lanciato bombe d’acqua per domare le fiamme divampate in località Su de Piredda a Sant’Antioco. Le squadre a terra sono ancora impegnate nelle operazioni di bonifica. Non è ancora stato spento completamente nemmeno il rogo scoppiato nel pomeriggio a Sardara, in località Turriga.