Incendi: 13 roghi oggi in Sardegna, si attenua l’emergenza a Cagliari

Anche oggi è stata una giornata di incendi in Sardegna. Fortunatamente la situazione non è stata grave come nei giorni scorsi, anche per via dell’attenuazione del maestrale. In totale, si sono sviluppati 13 roghi in tutta la Sardegna, cinque dei quali non hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Un incendio è scoppiato a Sarroch, nel sud Sardegna, ed è stato spento grazie all’intervento delle squadre a terra e di elicottero. Sempre un mezzo aereo della flotta regionale ha dovuto lanciare bombe d’acqua a Piscinas. Un rogo si è sviluppato anche a Villacidro e Ottana, nella parte centrale della Sardegna. Anche in questo caso le squadre a terra sono state aiutate da un elicottero della flotta regionale.

Le indagini sugli incendi di domenica

Per quanto riguarda gli incendi di domenica 6 agosto è stato verificato che è doloso anche l’incendio divampato domenica pomeriggio al parco di Molentargius, l’area umida protetta regno dei fenicotteri rosa nel comune di Quartu Sant’Elena. Dietro quelle fiamme, che spinte dal vento di maestrale a 100 chilometri l’ora hanno raggiunto e devastato l’ex camping Tamarix, c’è stato un atto scellerato di un piromane.

Gli investigatori del Corpo Forestale stanno effettuando i primi accertamenti. Il fuoco è partito intorno alle 14, un orario in cui, secondo l’esperienza degli investigatori, agiscono gli incendiari. Finora non è stato trovato alcun innesco: l’ipotesi è che ignoti abbiano innescato le fiamme manualmente in un punto strategico, da dove avrebbe potuto propagarsi rapidamente.

Purtroppo le indagini sono particolarmente complesse: mancano testimoni e le telecamere non hanno aiutato. Inoltre l’area interessata dal fronte del fuoco è ampia e occorre individuare il punto preciso in cui il rogo è partito. La forestale è impegnata anche a far luce sull’incendio che si è sviluppato a Muravera, con centinaia di bagnanti e turisti in fuga dalle spiagge e da un resort di Costa Rei. Un primo rogo si è sviluppato di notte, gli altri la mattina di domenica intorno alle 10. Questo elemento legato all’orario lascia aperta l’ipotesi di un’origine accidentale delle fiamme, ma è presto per la conferma.