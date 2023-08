Incendi a Sanremo: proseguono le operazioni di spegnimento

MeteoWeb

Gli incendi in provincia di Sanremo continuano a impegnare i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento dei due fronti di fiamma nel comune di Sanremo (IM). In particolare, sono in azione quaranta vigili del fuoco dei comandi di Imperia e Genova sono al lavoro nella zona di Badalucco e in quelle di Verezzo e Ceriana, dove le squadre stanno controllando i roghi a protezione di alcune case. Inoltre, dalle prime ore del mattino di oggi tre Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale stanno effettuando lanci d’acqua.