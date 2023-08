Incendi a Taranto: in fiamme 5 ettari di macchia mediterranea

MeteoWeb

Nel territorio di Martina Franca (TA) nei pressi della masseria Manampola è divampato un grosso incendio. Le squadre dei vigili del fuoco sono sul posto e sono impegnati su due fronti di fuoco, per una lunghezza totale di 400 metri. L’incendio ha coinvolto 5 ettari di macchia, e molti altri sono a rischio. A causa della zona estesa e della zona impervia, è stato necessario per il tramite del Coau nazionale, l’intervento aereo di un Canadair, oramai concluso. Dopo 8 lanci aerei, l’incendio è in bonifica.

Per proteggere la copertura boschiva e di macchia mediterranea di circa 90 ettari, sono sul posto le donne e gli uomini della Protezione Civile della Regione Puglia, che anche in questi giorni festivi, sono in servizio 24 h su 24, dediti alla salvaguardia del patrimonio naturale della nostro territorio. La Regione Puglia ha reso noto: “Sotto il coordinamento della Sala Operativa della protezione civile regionale, sono presenti, sul posto, il Direttore delle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco con una squadra di vigili del fuoco, i Carabinieri Forestali, gli operatori Arif e i Volontari di zona“.

La Polizia Municipale di Martina Franca è in azione per garantire la viabilità nei pressi dell’incendio. La superficie stimata percorsa dal fuoco “è di 27 ettari circa, scongiurato il rischio di distruzione di 90 ettari di macchia mediterranea. Si sta provvedendo alla riattivazione delle linee elettriche alta e bassa tensione e sono iniziate le operazioni di bonifica da terra“.