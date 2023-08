Incendi alle Hawaii: a Maui ancora 388 i dispersi

MeteoWeb

A Maui, devastata dai terribili incendi che hanno colpito le Hawaii, le autorità della contea hanno reso noto un elenco con i nomi di 388 persone che ufficialmente risultano ancora disperse. L’elenco è stato realizzato dall’FBI ed è stato diffuso, come riferisce la CNN, nel tentativo di contribuire a individuare chiunque della lista sia stato rintracciato. Secondo il bilancio ufficiale degli incendi, sono 115 le vittime.

Il capo della polizia, John Pelletier, ha spiegato che in questo modo si spera di “aiutare le indagini“. Pelletier ha riferito: “Sappiamo anche che può causare e causerà dolore alle persone i cui cari sono nell’elenco. Non è facile, ma vogliamo essere sicuri di fare tutto il possibile per rendere questa ricerca il più completa e approfondita possibile“.