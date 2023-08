Incendi alle Hawaii, almeno 6 morti sull’isola di Maui

MeteoWeb

Gli incendi sull’isola di Maui, alle Hawaii, hanno causato almeno sei morti. Lo affermano le autorità. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare perché come hanno confermato le autorità stanno continuando le operazioni di soccorso. “Siamo ancora in modalità di ricerca e salvataggio quindi non so cosa accadrà a quel numero”, ha commentato il sindaco della contea di Maui, Richard Bissen. Inoltre, diverse persone sono state ricoverate ad Honolulu a causa di ustioni, e oltre 2.100 persone sono state accolte in rifugi di emergenza. Solo a Maui oltre 14 mila persone sono ora senza corrente elettrica.

Il sindaco Richard Bissen Jr. durante un briefing ha fatto notare che molte “abitazioni, aziende, strutture, sono state bruciate – molte sono state rase al suolo” e le persone sono andate nei rifugi, fra questi sono usate molte scuole che hanno chiuso per accogliere l’afflusso. “Abbiamo piu’ di 2.100 persone nei rifugi. E molti non sono stati rintracciati, nel senso che sono nelle loro auto e non sono entrati nel rifugio vero e proprio”.