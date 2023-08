Incendi alle Hawaii: destinati alla ricostruzione i ricavati della partita di basket dei Clippers contro i Jazz

MeteoWeb

Come ha annunciato la squadra californiana ieri, tutti i ricavati della partita di Preseason dell’8 ottobre dei Los Angeles Clippers contro gli Utah Jazz alla SimpliFi Arena di Honolulu saranno donati al Maui Strong Fund. Il fondo è gestito dall’organizzazione no-profit Hawaii Community Foundation, che richiede solo donazioni in denaro “che possano essere distribuite rapidamente, con particolare attenzione alla risposta rapida e al recupero per i devastanti incendi di Maui“, secondo il sito web della fondazione.

L’incendio che ha bruciato Lahaina è diventato il più mortale negli Stati Uniti da un secolo. Nella settimana passata, i Clippers e altre 11 importanti squadre sportive professionistiche di Los Angeles hanno donato 450.000 dollari alle operazioni di soccorso della Croce Rossa americana a Maui.