Incendi alle Hawaii, arrivano gli hotspot portatili per ripristinare internet

La CNN ha riportato la notizia che sono stati portati nell’isola di Mauii, nell’arcipelago delle Hawaii, gli hotspot mobili portatili per aiutare a ripristinare il servizio internet alle migliaia di persone che potrebbero non aver potuto chiedere aiuto da quando sono scoppiati gli incendi. La CNN specifica che Verizon ha reso noto che i suoi operatori stanno installando il primo lotto di hotspot mobili satellitari nei siti di evacuazione nelle aree di maggiore necessità, in particolare il lato occidentale dell’isola, a ovest di Maalaea, Lahaina e Kapalua settentrionale.

Nel corso della giornata dovrebbe arrivare da Honolulu, l’attrezzatura più grande di Verizion che comprendono Colt (Cells on Light Trucks) – un sito mobile e un rimorchio satellitare specializzato usato per la fornitura del servizio internet un sito cellulare danneggiato.