Incendi alle Hawaii, Biden: “Andrò il prima possibile, voglio assicurarmi di non intralciare i soccorsi”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha riferito che si recherà “il prima possibile” alle Hawaii, per valutare i danni. Durante la visita di una fabbrica nel Wisconsin, Biden ha dichiarato: “Mia moglie Jill ed io andremo alle Hawaii il prima possibile“. Il Presidente ha sottolineato di non voler “intralciare” i soccorsi. Biden ha affermato di aver parlato più volte con il governatore delle Hawaii Josh Green e ha ricordato di aver immediatamente firmato lo stato di emergenza. Il presidente USA è stato criticato dai suoi oppositori repubblicani per non avere avuto una risposta adeguata alla tragedia alle Hawaii.