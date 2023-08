Incendi alle Hawaii: Biden non esclude una visita a Maui

MeteoWeb

Il presidente americano Joe Biden ha riferito di non escludere una visita nella martoriata Maui, l’isola delle Hawai più colpita dagli incendi causati dai forti venti di un uragano e dalla persistente siccità che hanno provocato decine di morti. Interpellato sulla questione, il Presidente Biden, mentre passava loro davanti in bici in Delaware, dove sta trascorrendo il weekend, ha risposto ai cronisti: “Stiamo esaminando” la possibilità.