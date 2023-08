Incendi alle Hawaii: dichiarata l’emergenza sanitaria

MeteoWeb

Il Guardian ha riferito che il dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti (HHS) ha dichiarato l’emergenza sanitaria pubblica per le Hawaii in seguito agli incendi. Il segretario dell’HHS Xavier Becerra ha dichiarato: “Faremo tutto il possibile per assistere i funzionari delle Hawaii nel rispondere all’impatto sanitario degli incendi, stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità sanitarie statali e locali, così come con i nostri partner del governo federale, e siamo pronti a fornire ulteriore supporto sanitario e medico“.

Il dipartimento ha aggiunto, inoltre: “L’Amministrazione per la preparazione e la risposta strategica dell’HHS ha inviato alle Hawaii il personale di risposta ai disastri del National Disaster Medical System (NDMS) per affrontare l’impatto sanitario degli Incendi“.