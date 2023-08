Incendi alle Hawaii, Fema: “necessari 5,5 miliardi per la ricostruzione”

MeteoWeb

La Fema, l’agenzia federale USA per la Protezione civile, stima che saranno necessari 5,5 miliardi di dollari per la ricostruzione a Maui, in seguito ai devastanti incendi dei giorni scorsi. Le fiamme hanno danneggiato, e in alcuni casi distrutto, 2200 immobili, insieme a 2170 acri di terreno. La deputata delle Hawaii Jill Tokuda ha riferito in un’intervista alla CNN che lo stato “ha sottovalutato la letalità, la rapidità del fuoco” e non è riuscito a pianificare le evacuazioni nel suo sistema di allarme di emergenza.

La deputata Tokuda ha aggiunto: “Non è che i venti della forza degli uragani siano sconosciuti alle Hawaii, o la boscaglia secca, o le condizioni della bandiera rossa. L’abbiamo già visto in con l’uragano Lane, ma non abbiamo imparato la nostra lezione da Lane: che gli incendi potrebbero scoppiare a causa dei venti di uragano agitati sotto di noi a sud”. La deputata ha poi concluso: “Dobbiamo assicurarci di fare meglio“.