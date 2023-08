Incendi alle Hawaii, finalmente una buona notizia: ritrovati 60 dispersi

MeteoWeb

Abc News ha diffuso la notizia che sessanta person disperse negli incendi sull’isola di Maui, nelle Hawaii, sono state ritrovate sane e salve. Fortunatamente erano riuscite a rifugiarsi tutte insieme in una casa. Le autorità delle isole avevano inizialmente parlato di un centinaio di dispersi, molti dei quali potrebbero essere vivi ma senza la possibilità di comunicare. Sull’isola di Maui manca infatti la corrente elettrica e spesso chi è fuggito dalle fiamme non ha con sé il cellulare con cui poter mettersi in contatto con parenti o con le autorità.