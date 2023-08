Incendi alle Hawaii, il Console italiano a San Francisco: “al lavoro per rintracciare tutti i connazionali”

MeteoWeb

“Come consolato generale d’Italia a San Francisco, in raccordo con la Farnesina stiamo continuando il lavoro di assistenza ai nostri connazionali nell’isola di Maui“. Ad assicurarlo è stato il console italiano a San Francisco Sergio Strozzi al Tg2. “All’inizio della stagione estiva – ha aggiunto – il ministro degli Esteri Tajani aveva lanciato l’iniziativa di creare degli sportelli itineranti proprio per assistere i nostri connazionali all’estero nei loro spostamenti e quindi è stato strategico nell’emergenza di Maui l’istituzione di un desk di assistenza ai nostri concittadini ed è operativo in questi giorni per assistere i nostri connazionali al loro rientro in Italia“.

“Siamo cautamente ottimisti – ha concluso – perché siamo riusciti a raggiungere la quasi totalità degli italiani. Alcuni sono già rientrati in Italia ma proseguiremo il nostro lavoro quotidiano e costante in raccordo con l’Unità di crisi e tenendo informate la Farnesina e l’ambasciata a Washington finché non avremo messo in sicurezza tutti i nostri connazionali“.