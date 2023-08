Incendi alle Hawaii, Obama: “vi siamo vicini”

MeteoWeb

Barack Obama, originario di Honolulu ha sempre trascorso parte delle sue vacanze alle Hawaii in questi giorni devastate dagli incendi. Al riguardo Obama ha scritto su X un post rivolto alle popolazioni delle Hawaii: “È duro assistere ad alcune delle immagini che arrivano dalle Hawaii, un luogo così speciale per molti di noi. Michelle e io pensiamo a tutti coloro che hanno perso una persona cara o la cui vita è stata sconvolta“. L’ex presidente americano ha anche pubblicato un link per contribuire ad una raccolta fondi per Maui, una delle isole più colpite.