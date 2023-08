Incendi alle Hawaii, Papa Francesco: “prego per le vittime”

MeteoWeb

Papa Francesco durante l’Angelus in piazza San Pietro ha detto oggi: “Desidero assicurare la mia preghiera per le vittime degli incendi che hanno devastato l’isola di Maui nelle Hawaii“. Il Pontefice ha invitato alla preghiera anche per la “martoriata Ucraina” e salutato i giovani presenti in piazza che nei giorni scorsi hanno preso parte alla Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona.