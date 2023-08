Incendi alle Hawaii, Papa: “sono profondamente addolorato per le vittime”

MeteoWeb

In seguito alle notizie degli incendi alle Hawaii che hanno causato grandi perdite e danni soprattutto nell’isola di Maui, Papa Francesco si è detto “profondamente addolorato” in un telegramma indirizzato al nunzio in USA, monsignor Cristophe Pierre, e firmato dal segretario di Stato Pietro Parolin. Inoltre, il Pontefice ha espresso “la propria solidarietà a tutti coloro che soffrono per questa tragedia, in particolare a tutti coloro i cui cari sono morti o dispersi“. Bergoglio ha assicurato le sue “preghiere per i morti, i feriti e gli sfollati, nonché per il personale di emergenza impegnato nei soccorsi“. E “come segno della sua vicinanza spirituale” ha invocato “le benedizioni di Dio onnipotente di forza e di pace.“