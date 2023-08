Incendi: bollino arancione domani in Sardegna per pericolo alto

MeteoWeb

Sarà alto nella zona di Cagliari e in quasi tutta la Sardegna per la giornata di domani, domenica 27 agosto, il pericolo di incendio, così come risulta dal nuovo bollettino diramato dalla protezione civile regionale. La pericolosità è caratterizzata dal colore arancione e le condizioni sono tali che l’evento, a innesco avvenuto, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.