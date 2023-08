Incendi nel Cagliaritano, decine di interventi dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Vigili del fuoco al lavoro in viale Elmas, alle porte di Cagliari, nello spegnimento dei diversi focolai per un incendio divampato ieri sera e il cui fumo ha invaso buona parte della città, sospinto dal maestrale. Decine dal pomeriggio di ieri gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco effettuati nel Cagliaritano. Le operazioni sono iniziate a Sestu con diversi focolai da fronteggiare contemporaneamente. Altri incendi successivamente si sono sviluppati in viale Elmas.

Anche oggi massima allerta nell’Isola per il pericolo di nuovi roghi, a causa delle alte temperature e per le forti folate di maestrale.