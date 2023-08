Canada in fiamme, incendi senza precedenti: 35mila evacuati, situazione critica in British Columbia | VIDEO

MeteoWeb

Sono oltre 35mila le persone evacuate nell’Ovest del Canada a causa di incendi boschivi che minacciano diverse città, anche nel Nord del Paese. I roghi attivi sono almeno 1.052 e il primo ministro, Justin Trudeau, ha convocato per la seconda volta in 48 ore l’Incident Response Group, composto da ministri e alti funzionari.

David Eby, primo ministro della British Columbia ha affermato che “la situazione attuale è scoraggiante“: ha dichiarato lo stato di emergenza in tutta la provincia, dove sono attivi 388 incendi, segnalando che altre 30mila potrebbero riceve l’ordine immediato di evacuazione in qualsiasi momento. L’area più colpita è la British Columbia centrale: le fiamme minacciano West Kelowna e Kelowna, circa 160mila abitanti in totale.