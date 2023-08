Incendi Canada, un po’ di speranza dal meteo nella British Columbia

MeteoWeb

Il tempo delle ultime ore ha dato un po’ di speranza ai Vigili del Fuoco del Canada occidentale che stanno combattendo contro gli incendi che stanno minacciando diverse città e che hanno costretto migliaia di residenti ad evacuare. “È un momento spaventoso e sconvolgente“, ha ammesso il Primo Ministro Justin Trudeau, riferendosi a “scene di orrore”. “Da una costa all’altra, i canadesi guardano con orrore le scene di devastazione apocalittica e gli incendi“, ha aggiunto poche ore prima di una riunione di crisi dedicata alla questione degli incendi.

Tutti gli occhi sono puntati sulla provincia più occidentale del Paese, la British Columbia, che si trova in stato di emergenza a causa di oltre 380 incendi boschivi, tra cui 14 mega-roghi e 157 incendi incontrollati, secondo le autorità locali. Ma il capo dei Vigili del Fuoco di West Kelowna, Jason Brolund, per la prima volta ha mostrato ottimismo in conferenza stampa. “Finalmente sentiamo che stiamo andando avanti, piuttosto che indietro“, ha detto. Oggi le temperature sono più fresche e domani, martedì 22 agosto, è prevista un po’ di pioggia. Tuttavia, “ci aspettano ancora giorni difficili”, hanno avvertito le autorità, e il fumo denso continua a soffocare la regione.