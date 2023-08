Incendi Canada: migliaia di persone in fuga nei Territori del Nord/Ovest

MeteoWeb

Migliaia di persone stanno lasciando Yellowknife, via aereo e auto, per sfuggire agli incendi boschivi che minacciano una delle più grandi città dell’estremo Nord del Canada. Più di 20mila persone devono essere evacuate dalla capitale dei Territori del Nord/Ovest, minacciata da un vasto incendio fuori controllo a circa 15 km di distanza. Giovedì sono stati utilizzati dieci voli per evacuare circa 1.500 residenti e oggi sono previsti almeno 22 voli da Yellowknife. Le autorità stimano di poter evacuare per via aerea circa un quarto dei residenti e non escludono la possibilità di continuare anche sabato.

La vicina Alberta, a Sud, si sta nel frattempo mobilitando allestendo centri di evacuazione, il più vicino dei quali si trova a un migliaio di km da Yellowknife. Più della metà della popolazione dei Territori del Nord/Ovest è sottoposta a ordini di evacuazione e molte altre comunità del Paese, in particolare nella Columbia Britannica, sono sottoposte a ordini di evacuazione o in stato di allerta.