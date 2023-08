Grecia, nuovi incendi in tutto il Paese: 18 migranti morti in una foresta | FOTO

MeteoWeb

Nuovi incendi sono scoppiati nelle località turistiche in Grecia, oltre che vicino ad Atene. La situazione è particolarmente grave nel Nord-Est del Paese. Dopo le due vittime delle scorse ore, si contano altre 18 morti dovuti ai roghi. Diciotto corpi carbonizzati di persone sono stati ritrovati nella foresta di Dadia, nella regione della Tracia vicino al confine con la Turchia, dove si sono propagate ieri le fiamme di un incendio scoppiato quattro giorni fa nei pressi della città portuale di Alexandroupolis. Secondo quanto riferito dal portavoce dei Vigili del Fuoco greci, Giannis Artopoios, “si sta indagando sulla possibilità che si tratti di persone entrate illegalmente nel Paese. Da ieri erano state inviate notifiche di evacuazione per tutta la zona: i messaggi vengono trasmessi anche ai telefoni cellulari delle reti straniere presenti nell’area“, ha chiarito il portavoce. “Proseguono le ricerche in tutta la zona“, ha aggiunto Artopoios. La foresta è usata come punto di sosta dai migranti che dalla Turchia cercano di raggiungere la Grecia. Nei dintorni del porto di Alexandroupolis, i residenti hanno cercato di spegnere le fiamme per salvare le loro case. Il Policlinico della città e diversi quartieri sono stati evacuati.

Colpite dagli incendi anche le isole di Euboea, Kythinos, Itaca e Cefalonia e vicino al porto di Kavala. Ad Aspropyrogos, a 15 chilometri da Atene, sono stati dispiegati elicotteri e macchine dei pompieri. Le autorità hanno emesso ordini di evacuazione per due villaggi della zona. Non c’è vegetazione ma cumuli di immondizia e discariche che hanno preso fuoco. Colonne di fumo possono essere viste dal centro di Atene. Da domenica brucia la regione della Beozia, a ovest di Atene. Ieri un pastore è morto mentre cercava di salvare i suoi pascoli.

Aiuti sono stati mandati alla Grecia da diversi Paesi per far fronte agli incendi. La Romania ha inviato 56 Vigili del Fuoco e Cipro ha inviato due aerei per il lancio di acqua per aiutare a combattere l’incendio ad Alexandroupolis, mentre i Vigili del Fuoco francesi hanno aiutato ad affrontare un incendio separato sull’isola di Evia.

Il drammatico incendio della scorsa notte ad Alexandroupolis in Grecia

Incendi in Grecia, il rogo di Alexandroupolis riempie di fumo tutto il Paese