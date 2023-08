Incendi in Grecia: Nord/Est in fiamme per il 10° giorno, oltre 400 pompieri al lavoro

MeteoWeb

Divampa per il 10° giorno consecutivo in Grecia l’incendio nelle zone di Alexandroupolis ed Evros, nel Nord/Est. Operativi 474 vigili del fuoco, supportati da 100 veicoli, 7 aerei e 2 elicotteri. A causa di questo incendio sono morte 20 delle 21 vittime registrate in Grecia per i roghi la scorsa settimana. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno innescato l’incendio, che ha distrutto vasti tratti di foresta, bruciato case e costretto all’evacuazione migliaia di persone.