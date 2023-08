Incendi Hawaii: a rischio anche l’intero ecosistema marino

MeteoWeb

I devastanti incendi che hanno colpito le Hawaii e, in modo particolare, l’isola di Maui avranno un effetto devastante anche sugli ecosistemi marini. Le ceneri dell’incendio potrebbero essere letali per la barriera corallina, che prosperano in acque prive di inquinanti e dove la luce può raggiungerli. Gli invertebrati subacquei che si nutrono tipicamente di plancton non hanno la capacità di distinguere il cibo dalla sporcizia e potrebbero ingerire i residui nocivi.

“Le aree incendiate si trovano proprio vicino all’oceano e tutta la copertura vegetale è stata bruciata”, dice Luiz Rocha, curatore di ittiologia presso l’Accademia delle Scienze della California, come riporta il Guardian. Le barriere coralline, comprese quelle intorno a Lahaina, sono ecologicamente importanti per i pesci e fungono anche da scudo contro le onde che altrimenti potrebbero consumare eccessivamente la costa.

Si prevede che ulteriori danni avranno effetti a lungo termine sugli ecosistemi dell’isola, soprattutto perché una serie di altre minacce – dal riscaldamento delle temperature oceaniche all’inquinamento da plastica – hanno già indebolito le barriere coralline, rendendole ancora più vulnerabili alle conseguenze dell’incendio.