Incendi Hawaii, governatore: “persi i contatti con un migliaio di persone”

“Ci sono circa un migliaio di persone disperse, questo non significa che siano morte, ma visto che non riusciamo a contattarli non possiamo saperlo“: è quanto ha affermato il governatore delle Hawaii, Josh Green, sottolineando che le squadre di soccorso stanno avendo difficoltà a rintracciare centinaia di persone nell’isola di Maui devastata dagli incendi. “E’ difficile farlo: non c’e’ elettricità, non c’è internet, linee telefoniche, radio,” ha proseguito. Il bilancio delle vittime accertate è di 55 morti ma, ha ammesso il governatore, “non sappiamo” quale sia la vera portata.

Gli incendi sulla costa occidentale dell’isola di Maui, alimentati da forti venti di un uragano non lontano dalla zona, sono divampati martedì e si sono rapidamente estesi cogliendo molti di sorpresa. Mentre i vigili del fuoco continuano a lottare per spegnere gli ultimi incendi, il servizio meteorologico nazionale di Honolulu ha previsto una graduale diminuzione dei venti nella giornata di oggi e per tutto il fine settimana, cosa che, si spera, possa aiutare nelle operazioni di spegnimento e soccorso.