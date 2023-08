Incendi Hawaii: mancato allarme, si dimette il capo dell’agenzia di gestione delle emergenze

MeteoWeb

Il capo dell’Agenzia per la gestione delle emergenze di Maui, Herman Andaya, si è dimesso dopo avere affermato di non avere rimpianti per non aver usato le sirene per avvertire i residenti degli incendi che hanno devastato l’isola delle Hawaii, e provocato la morte di almeno 111 persone. La decisione dell’agenzia, unita alla carenza d’acqua che ha ostacolato i vigili del fuoco e una via di fuga che si è intasata di veicoli, ha suscitato forti critiche da parte dei residenti.

Il sindaco Richard Bissen ha accettato le dimissioni con effetto immediato di Andaya che ha citato motivi di salute non specificati, senza fornire ulteriori dettagli.