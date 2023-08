Incendi Hawaii: il presidente Biden e la First Lady a Maui il 21 agosto

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la First lady Jill Biden si recheranno a Maui, alle Hawaii, il prossimo 21 agosto per vedere in prima persone i danni causati dall’incendio che ha provocato almeno 106 morti: lo rende noto la Casa Bianca, sottolineando che il presidente incontrerà i soccorritori, i sopravvissuti e le autorità federali e statali.