Incendi apocalittici e uragano Dora: 36 morti, la situazione alle Hawaii vista dallo Spazio | FOTO

Il programma UE Copernicus sta monitorando la situazione degli incendi che stanno divampando in alcune zone delle isole Hawaii, alimentati dai forti venti generati dal passaggio dell’uragano Dora a Sud dell’arcipelago. Copernicus ha pubblicato l’immagine catturata l’8 agosto dal satellite Sentinel-2, che ritrae l’isola di Maui, e quella realizzata da Sentinel-3, che ha per protagonista l’uragano Dora, formatosi nel Mar dei Caraibi (foto nella gallery in alto): dopo essersi spostato verso Ovest, ora sta continuando la sua corsa nell’Oceano Pacifico.

Per quanto riguarda l’emergenza incendi, è purtroppo salito ad almeno 36 morti il bilancio delle vittime sull’isola di Maui: la cittadina di Lahaina è stata ridotta in cenere dalle fiamme sospinte dal vento, che hanno costretto molte persone a gettarsi in mare per cercare di sfuggire all’incendio. La Guardia Costiera infatti ha detto di aver messo in salvo almeno una decina di persone in acqua. Le autorità locali sono state completamente spiazzate dalla portata e dalla dinamica del disastro. “Ci aspettavamo la pioggia, ci aspettavamo inondazioni, non potevamo aspettarci che un uragano che non si è abbattuto sulle nostre isole potesse causare questo tipo di incendi,” ha affermato il vice governatrice Sylva Luke.