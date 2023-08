Incendi Hawaii: il numero delle vittime sale a 99, “il bilancio raddoppierà nei prossimi giorni”

MeteoWeb

Si aggrava sempre più il bilancio delle vittime degli incendi alle Hawaii, sull’isola di Maui: sono ormai 99, secondo quanto ha confermato alla CNN il governatore Josh Green. Il dato, purtroppo, “aumenterà in modo significativo. Stiamo esaminando tutti i numeri,” ha sottolineato il governatore, spiegando che nei prossimi 10 giorni il bilancio dei morti potrebbe raddoppiare. Green ha affermato che le operazioni di ricerca stanno proseguendo e i cani stanno cercando resti, ma le condizioni stanno rallentando i progressi. In alcuni punti i cani hanno potuto lavorare solo per circa 15 minuti alla volta perché l’area è ancora molto calda, ha detto Green. Circa l’85% dell’incendio a Lahaina è contenuto, ma alcune zone stanno ancora bruciando.