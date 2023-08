Incendi in Canada, evacuata un’intera città: allontanati anche i pompieri

MeteoWeb

Gli abitanti di un’altra città nei Territori del nordovest del Canada sono stati costretti ad evacuare oggi poiché i forti venti e l’aumento delle temperature hanno alimentato nuovi vasti Incendi. Lo riportano i media locali. La minaccia per Hay River, una cittadina di circa 4.000 abitanti, era così alta che anche ai vigili del fuoco e ai lavoratori essenziali è stato ordinato di andarsene Il governo territoriale ha chiesto a tutti coloro che si trovavano ancora in città di recarsi all’aeroporto locale e attendere istruzioni. “Chiunque rimanga a Hay River lo fa a proprio rischio e pericolo”, si legge in una nota. “Non ci saranno servizi di emergenza disponibili”.

Il sindaco River Kandis Jameson ha detto che 100 residenti si sono rifiutati di seguire l’ordine di evacuazione. A causa dell’emergenza Incendi quest’anno, la peggiore della storia canadese, circa due terzi dell’intera popolazione dei Territori del nordovest – un’area vasta ma scarsamente popolata – è stata evacuata nelle province vicine, a volte a 2.000 chilometri di distanza, e Shane Thompson, ministro dell’ambiente della regione, ha definito la situazione “molto seria”. E gli Incendi che vicino a Yellowknife, la capitale dei Territori evacuata una settimana fa, continuano a divampare “fuori controllo”, secondo le autorità. Finora in Canada sono bruciati 15 milioni di ettari di terra, un’area più grande della Grecia.In tutto, 200.000 persone sono state evacuate e almeno quattro persone sono morte.