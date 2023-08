Incendi, in fiamme bosco nel pisano

MeteoWeb

Un incendio è divampato nella tarda mattinata nel Pisano, con le fiamme che attorno alle 13.30 hanno interessato un bosco in località La Bacchettona a Montecatini Valdicecina. Sul posto sono giunte squadre di operai della Unione comuni della Valdicecina e del volontariato antincendio boschivo.

La prima squadra arrivata ha evidenziato la velocità di propagazione delle fiamme che da un oliveta cominciavano ad interessare il bosco ed è stato disposto l’invio di un elicottero per limitare la propagazione del rogo.

Poco dopo è stato inviato un secondo elicottero di rinforzo. Al momento sono al lavoro squadre con mezzi attrezzati antincendio e vigili del fuoco, tutti coordinati da un direttore operazioni. Circa duecento metri di fronte interessano bosco di macchia mediterranea, olivete e campi.

Un terzo incendio boschivo, inoltre, interessa la macchia mediterranea e la vegetazione a Scarlino Scalo in provincia di Grosseto. Qui sono in azione quattro squadre di volontariato antincendio boschivo ed operai forestali. Anche in questo caso il vento ostacola le operazioni di spegnimento.