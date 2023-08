Incendi in Grecia: 5° giorno di roghi in tutto il Paese

MeteoWeb

Atene brucia ancora, mentre i vigili del fuoco stanno lavorando attivamente contro gli incendi per il quinto giorno consecutivo su diversi fronti del Paese. Gli incendi hanno mandato in fumo oltre 8.500 ettari di terreno solo nella regione della Macedonia orientale. Purtroppo sono stati rinvenuti 26 corpi carbonizzati nei boschi a ovest del fiume Evros. Si presume che si tratti di persone migranti che avevano attraversato la frontiera con la Turchia e sono rimasti intrappolati nella foresta di Dadia durante il rogo in corso dal 19 agosto nella regione di Alexandroupolis-Feres. Tra loro c’erano due bambini, secondo quanto ha riferito la polizia.

Ai piedi del Monte Parnes (Parnitha in greco), la seconda delle tre colline intorno ad Atene con la più grande foresta vicino alla capitale greca, un incendio sta interessando un’area di foresta che non era mai stata toccata dalle fiamme negli ultimi 40 anni. I vigili del fuoco stanno provando ad evitare che l’incendio si propaghi al parco nazionale di Parnes. Il rogo ha già bruciato e distrutto case ed edifici nei vicini sobborghi di Hasia e Fyli e sta minacciando quello di Menidi.

La portata degli incendi in Grecia ancora attivi

Stathis Topalidis, vicesindaco di Menidi, alla televisione pubblica Ert ha dichiarato: “Purtroppo il vento non ci sta aiutando per niente“. Martedì è arrivato l’ordine di evacuazione del quartiere di Ano Liosia da parte della Protezione Civile. Il quartiere ospita 25.000 persone e si trova a nord-ovest di Atene, vicino a Fyli; alcune persone sono rimaste nelle loro case per cercare di proteggerle.

Nel nord-est del Paese, vicino al confine con la Turchia nella regione del fiume Evros, due incendi fuori controllo stanno ancora divampando ad Alexandroupoli e nella foresta di Dadia, e minacciano il parco nazionale che ospita rari uccelli rapaci. Stanotte, sono stati emessi nuovi ordini di evacuazione in questa regione. Il caldo intenso e le condizioni climatiche secche che stanno aumentando il rischio di roghi persisteranno fino a venerdì, secondo i servizi meteorologici.