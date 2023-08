Incendi in Grecia: le aree bruciate supereranno i 150mila ettari

MeteoWeb

Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha riferito oggi che le superfici bruciate dagli incendi divampati in Grecia quest’estate supereranno i 150mila ettari. Il premier è intervenuto nella discussione in Parlamento sull’emergenza che ha colpito il Paese: le fiamme continuano ad avanzare nell’unità periferica dell’Evros, nella foresta di Dadiàs, per il 13° giorno consecutivo. “Assicuro che lo Stato completerà rapidamente tutte le procedure di risarcimento e la riabilitazione delle aree colpite,” ha sottolineato il premier.