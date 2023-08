Incendi in provincia di Imperia: 260 ettari di bosco in fiamme

MeteoWeb

Nel comune di Ceriana, in provincia di Imperia, sono ancora in impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio. Si tratta solo di uno dei tre fronti boschivi interessati dai roghi. Malgrado la situazione sia migliorata nelle ultime ore, l’incendio risulta ancora attivo su due fronti. Pertanto, resta in vigore l’ordinanza di evacuazione delle abitazioni all’interno della zona di interfaccia. Un canadair, stamattina alle 7.30, è intervenuto a supporto delle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile.

Secondo una stima iniziale, sarebbero circa 260 gli ettari di bosco interessati dalle fiamme. I sopralluoghi proseguiranno nelle prossime ore. Gli altri due incendi nell’entroterra imperiese continuano ad essere considerati in bonifica e sorvegliati con avvicendamento delle squadre di vigili del fuoco e volontari.