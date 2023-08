Incendi in Sicilia: in azione le squadre della Protezione Civile e dei vigili del fuoco

MeteoWeb

La Sicilia brucia ancora. Attualmente, le squadre della Protezione civile sono in azione sia a Modica che a Pozzallo. A Modica, la Protezione civile in collaborazione con i Vigili del fuoco, sta intervenendo in contrada Maganuco anche all’ingresso della strada provinciale vicina per evitare che le fiamme possano oltrepassare la sede stradale. Un altro incendio è in corso anche a Pozzallo.