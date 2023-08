Incendi, la Valle d’Aosta dichiara il cessato stato di eccezionale calamità a Aymavilles e Villeneuve

MeteoWeb

La presidenza della Regione Valle d’Aosta comunica che oggi, con decreto n. 412, è stata disposta la cessazione di stato di eccezionale calamità sul territorio dei Comuni di Aymavilles e Villeneuve, in relazione all’incendio divampato mercoledì 19 luglio. Pertanto, entro e non oltre mercoledì 8 novembre 2023, 90 giorni dalla data del decreto di cessazione, dovranno essere presentate le richieste di contributo per danni subiti a seguito dell’incendio per il quale, con il decreto n. 384 del 21 luglio 2023, è stato dichiarato lo stato di eccezionale calamità sul territorio dei Comuni di Aymavilles e Villeneuve.

I contributi sono concessi per ciascuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, in ragione dell’ammontare totale dei danni provocati dalla stessa rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione. Le richieste di contributo dovranno pervenire al Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco, Loc. Les Iles 7 – 11020 Saint-Christophe. La modulistica necessaria, ai sensi della legge 5/2001, è a disposizione degli interessati sul sito Internet della Regione.