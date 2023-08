Incendi, Meloni: “A luglio 53mila ettari bruciati, inasprite le pene”

MeteoWeb

“Sono oltre 53mila gli ettari di territorio bruciati a luglio, secondo le stime dell’Agenzia spaziale europea, da Incendi che per lo piu’ vengono appiccati da piromani. Abbiamo deciso anche qui di dare un segnale alzando le pene minime per renderle effettive e introducendo un sensibile aumento di pena per il piromane che sia addirittura addetto a proteggere quei beni che invece vengono distrutti dalle fiamme”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nella sua rubrica social ‘Gli appunti di Giorgia’, illustrando gli ultimi provvedimenti del governo.