Incendi nel Fiorentino: i roghi minacciano il raccordo Firenze-Siena

MeteoWeb

Dalle 12.30 di oggi bruciano i boschi e gli oliveti nella zona in prossimità dell’abitato di Faltognano, nel Comune di Vinci, in provincia di Firenze. Il vento alimenta le fiamme che si stanno propagando rapidamente e la sala operativa regionale ha deciso di inviare due elicotteri vista la presenza di numerose abitazioni. A terra nove squadre di volontariato antincendio e vigili del fuoco si stanno distribuendo lungo il fronte per cercare di contenerne la diffusione.

Un altro incendio è in corso in zona Tavarnuzze, nel comune di Impruneta (Firenze), nel quale il fuoco si è sviluppato in prossimità del raccordo autostradale Firenze-Siena. I roghi interessano una pineta e campi. Stanno operando 5 squadre di volontariato antincendio boschivo e vigili del fuoco.