Incendi a Palermo, scatta l’allerta arancione in Sicilia

MeteoWeb

In provincia di Palermo, i vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di alcuni roghi nel territorio compreso tra Balestrate, Partinico e Trappeto. Gli incendi erano di una certa entità e minacciavano abitazioni e aziende agricoli. Per la giornata di domani, la Protezione Civile ha lanciato un allerta arancione su tutte e nove le province siciliane. Per domani sono previste nell’isola temperature da 30°C a 32°C.