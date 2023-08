Incendi: nel Ragusano fiamme lambiscono villaggio turistico

MeteoWeb

Un vasto incendio sta interessando Sampieri, frazione di Scicli, nel Ragusano. Sul posto, ci sono tre squadre dei vigili del fuoco, che stanno operando anche con personale della Forestale e della Protezione civile oltre all’ausilio di un elicottero della flotta regionale. L’incendio e’ in prossimita’ del villaggio turistico Marsa Sicla’. Al momento non risulterebbero coinvolte direttamente strutture del villaggio e non sono state evacuate persone. Le fiamme sono rese pericolose dal forte vento che da ieri spazza la provincia iblea.