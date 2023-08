Incendi, Occhiuto: “in Calabria stiamo salvando ettari di natura”

MeteoWeb

“La Regione Calabria, grazie al sistema di monitoraggio con i droni portato avanti in sinergia con le Forze dell’Ordine, e grazie al monitoraggio a terra ad opera degli operai forestali e dei volontari, sta salvando ettari ed ettari di natura che fino a poco tempo fa venivano completamente distrutti per mano dell’uomo“: è quanto ha affermato oggi il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, postando sui social un’immagine in cui sono evidenti le differenze tra i roghi che si sono sviluppati in Calabria nel 2021 e quelli del 2023. “La deterrenza e il controllo costante del territorio funzionano più di ogni cosa,” ha concluso Occhiuto.