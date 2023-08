Notte di incendi nel Palermitano, il vento spinge le fiamme verso le autostrade

MeteoWeb

Notte di incendi e di intenso lavoro di vigili del fuoco e protezione civile nel Palermitano, dopo gli oltre 50 roghi divampati ieri in Sicilia, con la chiusura per alcune ore dell’aeroporto di Birgi e il soccorso via mare di alcuni bagnanti nella tonnara di Scopello. I roghi, che in alcuni casi hanno anche minacciato case e attività commerciali, hanno anche provocato l’interruzione dei principali assi viari di collegamento.

Un incendio è divampato lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, costringendo gli automobilisti a uscire allo svincolo di Balestrate e a percorrere la statale fino a Partinico. Fiamme anche lungo la Palermo-Agrigento, nella zona artigianale di Villabate: la statale è stata chiusa all’altezza di Villa Fabiana. Roghi anche lungo la statale Palermo-Sciacca, nella zona di San Giuseppe Jato.