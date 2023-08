MeteoWeb

Focolai residui su Monte Pellegrino, a Palermo: i Canadair sono operativi anche oggi per spegnere le fiamme, dopo l’incendio divampato il 14 agosto. Decine di ettari di verde sono stati distrutti. Il Castello Utveggio, minacciato dalle fiamme, non ha subito danni. Chiusa ieri anche la strada per il santuario.